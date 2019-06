Nascondeva la droga tra le dune della spiaggia: arrestato pusher

Utilizzava le dune della spiaggia come nascondiglio per le dosi di droga da cedere ai suoi clienti: per questo un 29enne originario del Marocco è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Pomezia, impegnati nei controlli nell’area del litorale di Torvaianica.

Spaccio in spiaggia a Torvaianica: arrestato pusher

L'uomo è stato notato dai militari mentre stava cedendo una dose di marijuana ad un 40enne romano, che si trovava sulla spiaggia, che è stato a sua volta identificato e segnalato quale assuntore.

Droga nascosta nelle dune della spiaggia

Il servizio di osservazione ha permesso anche di recuperare la droga, composta da 25 grammi di marijuana e 12 di hashish che il 29enne aveva ingegnosamente seppellito sotto la sabbia, tra le “dune” di Campo Ascolano.

Il 29enne è stato arrestato ed è trattenuto in caserma in attesa del processo.