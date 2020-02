Ostia, compravendita di droga davanti la stazione: pusher arrestato e clienti identificati

Continuano i servizi dei Carabinieri, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati in materia di stupefacenti ad Ostia. L'ultima operazione ha permesso ai militari di arrestare un pusher che riforniva la piazza della stazione Lido Centro.

Lo spacciatore, un ragazzo di 26 anni, è stato notato nel piazzale mentre si aggirava con fare sospetto. I militari, senza perderlo un attimo di vista, hanno seguito tutti i suoi movimenti per poi pizzicarlo e bloccarlo dopo aver ceduto dello stupefacente a una coppia di giovani acquirenti.

A seguito della perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato varie dosi di marijuana, di cocaina e crack, già pronte per lo smercio, nonché 500 euro in contanti, provento dello spaccio.

Il pusher è stato, pertanto, immediatamente denunciato in stato di libertà al Tribunale di Roma per “detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti”; nei suoi confronti è stata emessa, inoltre, la misura di prevenzione personale del “foglio di via obbligatorio” dal comune di Roma, per la durata di 2 anni. La coppia degli assuntori è stata invece segnalata all’Ufficio territoriale del Governo di Roma, per possesso di sostanze stupefacenti.