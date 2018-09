Cassia: nella carrozzeria si compra la droga, 4 arresti

Spacciavano droga nelle loro carrozzeria. I Carabinieri dell'Aliquota Operativa della Compagnia Cassia hanno arrestato 4 italiani per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso di svariati grammi di cocaina, hashish e marijuana.

I Carabinieri avevano avuto notizie di frequenti incontri tra i titolari della carrozzeria ed alcuni tossicodipendenti della zona, motivo per il quale avevano iniziato a tenerla sotto controllo. Appena entrati nel capannone, i militari hanno potuto rinvenire diversi grammi di droga nei cassetti degli attrezzi, nascosta in mezzo all’occorrente per la riparazione delle auto.

Dopo aver appurato la presenza dello stupefacente nella carrozzeria, i Carabinieri hanno proseguito le perquisizioni all'interno delle abitazioni dei 4 italiani, potendo rinvenire ulteriore sostanza stupefacente all'interno dei loro effetti personali.

Vista la grande quantità di sostanza ritrovata che faceva escludere l'uso personale, gli uomini sono stati arrestati e tradotti il giorno successivo presso il Tribunale di Roma per il rito direttissimo, a seguito del quale a 3 di loro è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di firma in attesa del giudizio definitivo.