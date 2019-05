Camera da letto stupefacente: nell'armadio la droga pronta per lo spaccio

Nascondeva oltre 150 grammi di droga in casa. I Carabinieri di Rignano Flaminio hanno arrestato un 49enne romano, con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, avuto sentore della sua illecita attività, hanno tenuto d’occhio i suoi spostamenti: individuata l'abitazione dove si riteneva potesse nascondere la droga, i Carabinieri hanno fatto scattare una perquisizione, durante la quale sono stati rinvenuti 150 grammi di hashish suddivisi in dosi, 15 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi.

In un armadio della camera da letto, i militari hanno trovato più di 5.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. A conclusione del processo per direttissima, il 49enne è stato posto agli arresti domiciliari.