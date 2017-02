Nascondeva in casa droga e contanti, arrestato nonno pusher

Nell'ambito di alcuni controlli sul territorio, i carabinieri della stazione La Storta hanno arrestato un uomo di 62 anni, già noto alle forze dell'ordine, perché trovato in possesso di droga, materiale utile per il confenzionamento e soldi in contanti.

I militari hanno concentrato i controlli nell'abitazione dell'uomo. Qui, nascosta in barattoli di latta sparsi per casa, è stata trovata una considerevole quantità di sostanza stupefacente. Nello specifico i carabinieri hanno rinvenuto 1,2 kg di hashish, 1,3 di marijuana, due dosi di cocaina, un bilancino di precisione, tutto l‘occorrente per la preparazione delle dosi e la somma di 800,00 euro, ritenuto provento dell’attività illecita.

L’uomo è stato portato in caserma e trattenuto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa di essere processato con il rito direttissimo.