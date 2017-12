Droga e cinquantamila euro in contanti in casa, nei guai 52enne

Hashish, marijuana e 50mila euro cash in casa. A finire nei guai un 52enne romano, arrestato con l’ accusa di detenzione ai fini spaccio dai Carabinieri della Stazione Roma Trastevere nel corso di uno dei quotidiani servizi di controllo del territorio. I militari, in transito in via del Politeama, hanno notato il 52enne che, alla loro vista, ha iniziato a camminare con passo decisamente più spedito, decidendo di controllarlo.

Droga e 50mila euro in casa

I Carabinieri hanno deciso di estendere il controllo anche alla sua abitazione sempre a Trastevere, dove sono state rinvenute altre decine di dosi di hashish e marijuana e l’ingente somma di 49.000 euro in contanti, oltre al materiale utile per il confezionamento della droga. Il pusher è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari nella sua abitazione, in attesa del rito direttissimo.