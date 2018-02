Ghiaccio a Roma: guasti idrici in diversi quartieri, Acea al lavoro. Ecco come evitare i danni

Il calo della temperatura nella notte ha mandato in tilt diversi quartieri di Roma. Diverse le condutture idriche ghiacciate, come nel caso di viale della Primavera a Centocelle (qui il video), o a Labaro dove una copiosa perdita d'acqua ha invaso la strada rendendola una lastra di ghiaccio come successo anche in altre zone della Capitale.

Nella mattinata di oggi si sono registrati a macchia di leopardo, a Roma e nell'area della Città Metropolitana, tanti episodi di carenza idrica. "La mancanza idrica potrebbe essere dovuta anche solo al congelamento dell'acqua presente nelle tubature private. In questi casi il problema si risolverà con l'innalzamento delle temperature", sottolinea Acea Ato 2 che fin dalle prime ore di oggi è al lavoro per risolvere i disagi alla cittadinanza.

Una soluzione in evoluzione che potrebbe ripetersi anche domani. Per evitare un peggioramento della situazione, Acea Ato 2 ribadisce l'invito a proteggere i misuratori.

"Si consiglia di utilizzare materiali isolanti, i più adatti sono il polistirolo e il poliuretano espanso che isolano efficacemente gli apparecchi dall'ambiente esterno. - sottolinea l'azienda - Attenzione a non utilizzare giornali o panni in stoffa che, assorbendo acqua e umidità, rischiano di peggiorare la situazione, è importante altresì

proteggere le tubature all'aperto di entrata e uscita contatore. Si consiglia anche di tenere aperto, in caso di brusco abbassamento della temperatura al di sotto dello zero gradi centigradi, il rubinetto di utilizzazione più vicino al contatore, alla bocca di erogazione o al tubo di ingresso idrico nello stabile, per evitare il congelamento e la conseguente rottura delle tubazioni".