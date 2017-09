"La sta picchiando ancora": chiama la Polizia per salvare la sorella dall'aggressione del marito

Ancora una donna vittima delle violenze del marito. Questa volta è accaduto, ieri 19 settembre, in via delle Vigne. A dare l'allarme il fratello della giovane che ha allertato il Numero Unico per le Emergenze: "Correte, la sta picchiando ancora", il suo grido d'allarme.

Sul posto sono così giunti gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti. I poliziotti, messa in sicurezza la donna, hanno appreso dalla sua testimonianza che il marito l'aveva picchiata in più circostanze. Mentre lo stavano ammanettando, il giovane si è scagliato contro gli uomini in divisa che, nonostante le lesioni riportate, sono comunque riusciti a bloccarlo.

Gli agenti sono stati refertati con 7 giorni di prognosi. Anche la donna ha necessitato delle cure mediche in ospedale. Il marito violento, egiziano di 30 anni, è stato quindi arrestato per "maltrattamenti in famiglia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale".