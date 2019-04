Ostia: donne aggredite e rapinate fuori la stazione, l'emulatore di Joe Cappuccio fa paura

Uomo, alto 1 metro e 75 circa, moro e con la barba. Questa la descrizione dell'emulatore di Joe Cappuccio che, da un mese circa, sta aggredendo e rapinando le donne nei pressi della stazione di Stella Polare di Ostia, una di quelle che serve la Roma Lido.

Almeno quattro gli episodi denunciati. Probabilmente anche altri non raccontati a Polizia o Carabinieri. L'ultimo lo scorso 2 aprile, alle 7:40 del mattino circa. Nonostante l'ora di punta il malvivente misterioso non è si è fatto scrupoli ha aggredito una donna nel sottopasso della stazione, l'ha rapinata della borsa, per poi lasciare il bottino sul marciapiede perché forse braccato.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Ostia che hanno sentito i commercianti di zona. Nel quartiere si respira un'aria di paura: a fine marzo una ragazza è stata colpita con un pugno e rapinata della borsa; qualche giorno prima un fatto analogo in viale Vega.

Secondo i residenti l'autore delle violenze sarebbe un uomo che gira tra i portoni e la stazione Stella Polare, appostandosi e aggredendo le donne sul lato di via Giuseppe Andrè. Insomma sia la descrizione che lo scenario ricordano sinistramente il racconto che Maria, nome di fantasia, face a RomaToday.

Lei, lo scorso dicembre, era stata una delle vittime del famigerato Joe Capuccio, un 42enne romano poi arrestato dai Carabinieri dopo una indagine. Gli inquirenti smentiscono che i due rapinatori siano la stessa persona ma il modus operandi del suo emulatore è lo stesso, e l'attenzione è massima come testimonia l'operazione fatta negli ultimi due giorni dagli uomini dell'Arma tra le varie stazioni della Roma Lido, ad Ostia, con 50 uomini in divisa.

Il dispositivo messo a punto ha come scopo quello prevenire i reati attraverso il controllo capillare del territorio e aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini. Una sorveglianza di quartiere che fa parte dell'operazione Strade Sicure con Carabinieri e militari dell'Esercito che fanno la spola tra Lido Centro e Stella Polare.

"Ora tutte le mattine accompagno mia figlia in stazione e mi assicuro che salga sul treno. Al ritorno faccio lo stesso e la vado sempre a prendere", racconta al nostro portale Luca, che abita a pochi metri da Stella Polare. Eppure, in questa zona, non si sono mai registrati episodi violenza. L'escalation è avvenuta solamente negli ultimi mesi.

"Sono qui da anni, ma recentemente tra strade buie e rapine inizio ad avere paura", sottolinea Luana. Nel frattempo la Lega, sabato 6 aprile, alle 10:30 ha intanto annunciato un presidio per tenere alta l'attenzione sul tema, come spiega la capogruppo nel X Municipio Monica Picca: "La stazione di Stella Polare sta diventando terra di nessuno. L'arresto di Joe Cappuccio aveva fatto tirare un sospiro di sollievo a molti, ma la paura c'è e non il momento di abbassare la guardia. Sia in X Municipio che in Comune, come Lega ci faremo sentire per chiedere un maggiore e costante presidio delle forze dell'ordine nei pressi dello scalo della Roma-Lido e, anche, per aumentare l'illuminazione pubblica nei due lati di Stella Polare".