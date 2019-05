Ostia: aggredisce le donne approfittando del buio, poi le rapina. I colpi di un ladro seriale

Ha aggredito le donne di Ostia approfittando del buio, cogliendole di sorpresa e colpendole violentemente, per poi rubare la borsa. Almeno tre i casi, tutti verificati da dicembre 2018 a febbraio 2019 con le vittime che hanno riportato lesioni variabili dai 7 ai 30 giorni.

Questa notte, i Carabinieri della Stazione di Roma – Tor de' Cenci hanno però fermato e arrestato il rapinatore seriale, un 46enne romano.

Nel corso di un un posto di controllo alla circolazione stradale in via Eroi di Cefalonia, i militari hanno intimato l'alt ad una Fiat 500 che procedeva a forte velocità. A seguito del controllo, insospettiti dall'atteggiamento nervoso mostrato del 46enne, i militari hanno scoperto che a suo carico pendeva una ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di rapina e lesioni, emessa alcuni giorni prima dal Tribunale di Roma.

Il 46enne è stato infatti ritenuto responsabile di 3 rapine commesse ad Ostia ed il modus operandi del malvivente era sempre lo stesso..

Dopo l'arresto il 46enne è stato portato in caserma dove i militari gli hanno notificato il provvedimento e successivamente è stato condotto presso il carcere di Regina Coeli.