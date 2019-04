"Io, violentata vicino al santuario": denuncia stupro al Divino Amore. Fermato un uomo

Sarebbe stata vittima di una violenza sessuale a Roma, a pochi metri dal Divino Amore, in via Ardeatina. A raccontare l'episodio accaduto nel pomeriggio di mercoledì 24 aprile una straniera senza fissa dimora medicata al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Eugenio per le lesioni riportate in seguito all'aggressione.

La presunta violenza sessuale sarebbe avvenuta a pochi passi dal parcheggio del santuario, intorno alle 16. Secondo il racconto della donna fatto ai poliziotti, intervenuti dopo la chiamata dai sanitari. L'uomo, anche lui straniero e senza fissa dimora, è stato rintracciato intorno alle 20 dagli agenti e portato in Commissariato per essere ascoltato.

Secondo una ricostruzione la donna, polacca di 53 anni, è stata fermata all'altezza di via Ardeatina da alcuni agenti. Ferita, con il volto sanguinante, è stata portata in ospedale. Qui ha raccontato che un 34enne romeno avrebbe abusato di lei. Da quanto è emerso la vittima sarebbe riuscita a fuggire prima che il rapporto non voluto si fosse consumato.

Da prassi è stato attivato il protocollo rosa. Nel frattempo gli inquirenti stanno cercando di determinare se i due già si conoscevano, se avevano avuto rapporti, consenzienti o meno in passato, e se il racconto della vittima sia credibile o meno.

Così come non si esclude che l'uomo abbia in qualche modo approfittato delle precarie condizioni della vittima, incapace di reagire perché in preda ai fumi dell'alcol. I due saranno di nuovo ascoltati nei prossimi giorni. In via della Giustiniana, invece, un 21enne è stato arrestato dopo aver tentato di violentare una donna salvata dal marito accorso in suo aiuto.