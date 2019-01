Metro B: paura a Garbatella, resta incastrata tra le porte e viene trascinata dal treno

E' rimasta incastrata con la sciarpa tra le porte del treno che, mentre lei cercava di salire dopo il fischio del macchinista, riprendeva la marcia trascinandola così, per circa 15 metri, sulla banchina. E' quanto successo sulla Metro B, a Roma, domenica 27 gennaio intorno alle 13:30. I fatti sono accaduti alla stazione Garbatella.

La vittima, 45 anni, è stata trasportata al San Giovanni da un'ambulanza del 118, con una serie di traumi agli arti inferiori e superiori in codice giallo. Non è in gravi condizioni. Tutto è avvenuto in pochi istanti. Secondo una prima ricostruzione la donna, nonostante il fischio del macchinista della chiusura delle porte, ha provato ad entrare nel vagone in direzione Rebibbia. Niente da fare. La sciarpa, però, resta incastrata tra le porte, il treno riparte e la trascina.

Le urla della 45enne si sentono dall'altro lato della banchina. Il treno si ferma. Qui arrivano i soccorsi, durati un'ora e con i treni che passavano senza fermarsi a Garbatella, con la donna portata poi in ospedale, al San Giovanni. Ha subito ferite alla gamba e un grosso spavento. Atac, anche grazie all'aiuto delle immagini di videosorveglianza, farà luce sulla vicenda. Un incubo che fa tornare alla memoria i fatti del 2017 (qui la notizia completa) dove una 45enne bielorussa rimase impigliata con le buste della spesa a un vagone in partenza alla stazione Termini.