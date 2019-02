Policlinico Umberto I: donna si dà fuoco nel centro di ematologia, è grave

Si è cosparsa di liquido infiammabile e si è data fuoco. Una donna ha messo in scena l'estremo gesto intorno alle 10:30 di oggi, nello spogliatoio femminile della clinica ematologica del Policlinico Umberto I, in via Benevento 6.

Soccorsa dal personale medico, che ha spento le fiamme con il supporto dei Vigili del Fuoco. La donna è stata portata via in ambulanza al centro grandi ustionati del Sant'Eugenio. E' in gravi condizioni. Gli inquirenti indagano sulla vicenda.