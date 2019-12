Primavalle: scippata e trascinata in strada, ferita una 61enne

Scippata della borsa e trascinata in strada per alcuni metri. Vittima una donna di 61 anni, derubata mentre si trovava a Primavalle. Contusa, la vittima è stata costretta alle cure dell'ospedale.

Lo 'strappo' è stato messo in atto intorno alle 11:00 di sabato 28 dicembre mentre la donna si trovava in via Giovanni Zenatello. Qui la 61enne è stata avvicinata da una Bmw grigio scura con il passeggero che le ha poi scippato la borsa trascinando la donna in strada. Rimasta ferita in terra i due malviventi si sono poi dileguati in direzione via Pietro Maffi.

Allertati i soccorritori la donna è stata quindi trasportata al Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Sul posto per ricostruire l'accaduto gli agenti delle volanti e del commissariato Primavalle di polizia che indagano sull'accaduto.