Aggredita dal compagno scappa in strada con la figlia di sei anni

L'hanno trovata in strada con la figlia di 6 anni. E' accaduto nella serata di sabato 12 gennaio in zona Bravetta, quando i carabinieri

del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trastevere sono stati fermati su via dei Gonzaga da una donna, impaurita e in evidente stato confusionale.

La donna ha riferito ai militari di essere scappata in strada dopo aver avuto una violenta discussione con il giovane compagno, con il quale convive da circa tre anni. Durante la lite, l’uomo l’ha ferita lievemente alla mano con la chiave della sua auto.

La donna riferiva, inoltre, ai Carabinieri che il compagno era ancora lì nei pressi a bordo della sua auto. I Carabinieri lo hanno così raggiunto per identificarlo ma l’uomo, dava in escandescenze, sferrando alcuni calci e pugni all’indirizzo dei militari e dell’autovettura di servizio, danneggiandola all’altezza dello sportello posteriore.

I Carabinieri riuscivano però a bloccare l'uomo che veniva anche trovato in possesso di una dose di cocaina e quindi segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, quale assuntore di sostanze stupefacenti.

L’uomo, senza occupazione e con precedenti, è stato pertanto arrestato con le accuse di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato per poi essere portato in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa rito direttissimo.