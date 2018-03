Viale Togliatti: rincorre e minaccia la compagna con un martello

"C'è un uomo che rincorre una donna con un martello sullaTogliatti", sono state le decine le segnalazioni arrivate al 112 che indicavano la presenza di una giovane donna in pericolo. A rincorrerla in strada un romano di 29 anni, che in seguito ad una accesa lite con la compagna prima le ha portato via il cellulare minacciandola poi di colpirla con il pesante attrezzo da lavoro.

Donna rincorsa da uomo con martello

L’episodio è accaduto in viale Palmiro Togliatti, dove gli agenti del commissariato Prenestino hanno poi un romano di 29 anni, per i reati di minacce, rapina e maltrattamenti. L’intervento delle pattuglie della Polizia di Stato si è reso necessario per più segnalazioni che raccontavano di un uomo con un martello tra le mani che rincorreva una donna in strada, poi accertato essere la compagna; bloccato e disarmato, l’uomo è stato condotto negli uffici di Polizia, e dopo gli atti di rito, accompagnato in carcere.