Scippata in strada si attacca al finestrino dell'auto e viene scaraventata in terra

Si è attaccata al finestrino dell'auto dell'uomo che l'aveva appena scippata per poi essere scaraventata in terra. Vittima una donna romana di 36 anni presa di mira da un rapinatore solitario. E' accaduto intorno alle 18:30 di lunedì 9 giugno a Tor Bella Monaca.

In particolare la donna stava camminando su viale Paolo Ferdinando Quaglia quando è stata avvicinata da un uomo che si trovava a bordo di una "utilitaria di colore verde" come riferito poi dalla 36enne alla polizia. Sceso dalla vettura il rapinatore ha sorpreso la donna e le ha strappato il telefono cellulare dalle mani.

Salito in macchina per guadagnarsi la fuga, la 36enne si è però attaccata al finestrino dell'auto ma è stata scaravnentata in terra dopo pochi metri dalla macchina in corsa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lievemente ferita, la vittima è stata medicata sul posto dall'ambulanza del 118. Allertata la polizia sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Casilino che hanno cominciato da subito le ricerche dello scippatore, al momento con esito negativo.