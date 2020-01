Aggredita alle spalle da un rapinatore nell'ascensore condominiale, ferita una donna

Aggredita alle spalle da un rapinatore. A vivere una Epifania di paura una donna di 60 anni presa di mira in un condominio in zona Sacco Pastore, a Montesacro. La tentata rapina intorno alle 13:30 del 6 gennaio in via Val Savio.

Secondo quanto denunciato, la signora stava rientrando nel suo appartamento. Entrata nell'ascensore la donna è stata però sorpresa alle spalle ed aggredita da un uomo intenzionato a rapinarla della borsa. La donna viene strattonata e cade in terra ma riesce a tenere la borsa. Poi le grida d'aiuto con il malvivente costretto a fuggire a mani vuote.

Allertati i soccorritori la donna è stata quindi affidata alle cure dell'ambulanza del 118 che l'ha trasportata all'ospedale Sandro Pertini un codice giallo. Ascoltata dagli agenti del commissariato Fidene Serpentare la 60enne ha denunciato la tentata rapina, con gli investigatori che hanno cominciato da subito le indagini per risalire al rapinatore.