Paura a due passi da Caffarella: aggredita e scaraventata a terra in pieno giorno

Sorpresa alle spalle è stata scaraventata in terra e rapinata da due uomini sotto la minaccia di una pistola giocattolo. Vittima una donna, presa di mira nel tardo pomeriggio di domenica all'Appio Latino.

La rapina si è consumata intorno alle 19:00 del 5 luglio mentre la vittima, una donna romana di 35 anni, si trovava su via Fernando Gregorovius, poco distante dal parco della Caffarella. Qui la 35enne è stata avvicinata da due uomini, con accento romano come poi riferito dalla stessa ai poliziotti.

Aggredita e scaraventata in terra i due le hanno puntato contro una pistola giocattolo e l'hanno poi rapinata del telefono e del portafogli. Poi si sono dati alla fuga. Allertate le forze dell'ordine sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato San Giovanni di polizia. Ascoltata la 35enne, la stessa è stata medicata sul posto dal personale dell'ambulanza del 118 intervenuto in via Gregorovius.

Cominciate le ricerche dei due rapinatori le stesse hanno dato al momento esito negativo.