Metro Rebibbia: accoltella e rapina una donna nel parcheggio, arrestato 41enne

Tre coltellate, una alla gamba e due al torace, poi il trasporto all'ospedale Sandro Pertini, dove è stata medicata ma per fortuna senza riportare gravi lesioni. A finire nelle mire di un rapinatore solitario, una donna italiana di 51 anni, aggredita dall'uomo dopo essere scesa dalla propria auto lasciata nel parcheggio di scambio gomma-ferro della stazione Metro Rebibbia. Ad essere riconosciuto come colpevole dell'aggressione un romano di 41 anni, rintracciato ed arrestato dopo una indagine lampo dagli agenti di polizia del Commissariato San Basilio, diretto dal dottor Massimiliano Maset. L'aggressione alle 5:50 dello scorso venerdì 17 febbraio, nell'area di parcheggio della linea B della metropolitana in via Tiburtina.

L'AUTO USATA PER LA FUGA - A permettere agli agenti di rintracciare il rapinatore l'auto usata per la fuga dopo aver ferito e derubato la 51enne della borsa. Scappato a bordo della vettura alcuni testimoni hanno indicato la targa ed il modello del veicolo agli agenti di polizia del Reparto Volanti e dei commissariati Sant'Ippolito e San Basilio intervenuti all'alba di venerdì al parcheggio di scambio della fermata metro Rebibbia.

ARRESTATO - Fornita agli investigatori una descrizione del rapinatore gli stessi hanno da subito concentrato le loro attenzioni su un 41enne, con precedenti specifici per rapine, residente nella zona di San Basilio, risultato intestatario dell'auto usata per la rapina. Arrivati fuori dalla sua abitazione l'uomo non era però presente in casa. Continuate le ricerche i poliziotti lo hanno poi scovato poche ore più tardi. Riconosciuto quale autore dell'aggressione alla 51enne l'uomo è stato poi arrestato ed associato in carcere.

RAPINA IN EDICOLA A SETTECAMINI - Confermato il fermo da parte dell'Autorità Giudiziaria il 41enne potrebbe essere lo stesso rapinatore che lo scorso 2 febbraio ha rubato 50 euro alla titolare di una edicola di via di Casal Bianco, in zona Settacamini, minacciandola anche in quel caso con un coltello. Gli investigatori al momento mantengono il massimo riserbo sulle indagini. Forte è però l'ipotesi che l'autore delle due rapine possa essere lo stesso