Parioli: picchiata brutalmente dal compagno in viale della Moschea

Picchiata brutalmente in strada ai Parioli. E' successo sabato sera viale della Moschea. Vittima una donna romena di 60 anni, senza fissa dimora. Ad aggredirla dal compagno della donna subito fermato e arrestato dalla Polizia Locale.

Gli agenti del Gruppo Parioli, impegnati nel contrasto delle soste irregolari e nella gestione del traffico serale nella zona di viale dei Parioli, sono stati avvicinati intorno alle 20 da una signora, a bordo del proprio autoveicolo, visibilmente scossa. Secondo il racconto della cittadina in via della Moschea era in corso un pestaggio nei confronti di una donna.

Immediato è scattato il sopralluogo e lì i vigili hanno visto una persona a bordo della strada, con il volto visibilmente tumefatto che, alla vista del personale in divisa, si avvicinava in cerca di aiuto.

La donna, subito soccorsa dagli agenti, ha subito indicato un uomo fermo sul marciapiede opposto, il quale, alla vista degli uomini della Polizia Locale, ha tentato la fuga. L'aggressore, dopo una breve colluttazione, è stato bloccato e condotto presso il Comando di Viale dei Parioli.

Il violento, 61enne romeno senza fissa dimora, è stato arrestato per "lesioni, maltrattamenti e percosse ai danni della compagna", oltre ad essersi reso responsabile del reato di "resistenza a pubblico ufficiale". Per lui, l'Autorità Giudiziaria ha disposto, per la sera stessa, la traduzione presso la casa circondariale di Regina Coeli.

L'uomo non era nuovo a questo tipo di reati. Nel corso degli accertamenti, infatti, sono emersi a suo carico precedenti per percosse e lesioni ai danni della compagna.

La vittima, trasportata al Policlinico Umberto I, è stata ricoverata per trauma cranico e facciale, oltre che per diversi ed estesi ematomi al viso e alle mani.