Donna pestata dal convivente nella baraccopoli de La Barbuta

Il volto pieno di sangue e la bocca tumefatta: così mal ridotta una donna macedone di 31 anni si è avvicinata agli agenti del Nucleo Assistenza Emarginati del Gruppo Tuscolano della Polizia Locale, in servizio di controllo presso il Villaggio della Solidarietà "la Barbuta". La signora, vittima di un vero e proprio pestaggio da parte del suo convivente, ha denunciato l’accaduto, consentendo ai caschi bianchi di identificare l’uomo. Si tratta di un romeno di 35 anni, condotto al Comando di zona per poi denunciarlo per maltrattamenti e lesioni personali gravi.

Attualmente l’autorità giudiziaria ha disposo l’allontanamento d’urgenza dell’aggressore dalla casa familiare. Il provvedimento è stato adottato in base all’articolo 384 bis del Codice Penale. Per la vittima, portata al Policlinico di Tor Vergata, si contano 25 giorni di prognosi.