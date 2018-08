Donna molestata in metro: palpeggiata in banchina mentre attendeva il treno

Ha palpeggiato il fondo schiena di una donna mentre, in attesa del treno, era ferma nell’area della stazione metro C alla fermata Torre Gaia. E' accaduto intonro alle 18:00 di ieri. Quando sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Torpignattara e Porta Maggiore, l’uomo, ha tentato di opporre resistenza aggredendoli. Bloccato, l’uomo identificato per un romeno di 39 anni, è stato accompagnato negli uffici del commissariato Casilino dove è stato denunciato per violenza sessuale e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.