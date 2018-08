Precipita dal balcone del terzo piano: donna muore in ospedale

E' morta in ospedale dove era stata trasportata in condizioni critiche. A perdere la vita dopo essere precipitata dal balcone della propria abitazione al Prenestino-Labicano una donna romana di 80 anni. La tragedia è avvenuta intorno alle 11:30 della mattinata di ieri 2 agosto in via Alberto da Giussano.

Donna precipitata dal balcone in via Alberto da Giussano

Precipitata sul marciapiede, diverse sono state le chiamata al 112. Intervenuta sul posto l'ambulanza del 118 la donna è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Vannini di via dell'Acqua Bullicante ma per lei non c'è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate dopo essere precipitata dal balcone della propria camera da letto.

Donna morta al Prenestino

Deceduta al nosocomio della Marranella, sul posto per svolgere gli accertamenti sono intervenuti gli agenti di polizia del commissariato San Giovanni. Resta da comprendere se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario.