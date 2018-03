Scomparsa da casa lascia biglietto d'addio e auto vicino al fiume, ritrovata morta nel Tevere

Le ricerche della donna sono cominciate questa mattina presto, quando un familiare ha denunciato la scomparsa di una 79enne residente a Mentana. Attivata la macchina dei soccorritori una prima risposta è arrivata qualche ora più tardi (alle 13:40 circa), quando i carabinieri di Monterotondo hanno trovato la vettura dell'anziana sparita da casa. In sosta vicino al ponte che attraversa il fiume Tevere, fra i Comuni di Capena e Monterotondo, provincia nord della Capitale. all'interno dell'auto i militari hanno quindi trovato un biglietto ma della donna originaria di Trapani nessuna traccia. Poco dopo le 15:00 il tragico rinvenimento, con la scoperta del corpo privo di vita dell'anziana vicino al greto del fiume.

Donna trovata morta nel Tevere a Capena

Rintracciata la vettura della 79enne in via Traversa del Grillo, i carabinieri hanno quindi richiesto l'ausilio dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma che hanno attivato il dispositivo di soccorso per scandagliare il tratto di fiume alla ricerca della donna. Sul posto due squadre del Nucleo Sommozzatori e del Nucleo UCL-Tas, con l'ausilio dell'elicottero dei pompieri. Nel pomeriggio la tragedia, con i soccorritori che non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'anziana. Sul posto sono quindi arrivati il medico legale ed il magistrato di turno.