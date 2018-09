San Basilio: anziana trovata morta in casa. Il figlio: "Caduta dal letto"

Priva di vita nel suo letto, con un livido sulla testa. E' stata ritrovata così Marcella B. un'anziana di 85 anni, morta in circostanze ancora da chiarire nel suo appartamento di via Diego Fabbri, a San Basilio. Il ritrovamento in tarda mattinata a seguito di una chiamata alla polizia da parte del figlio della donna, un 54enne con problemi psichici che viveva nello stesso appartamento.

Sul corpo nessun segno di violenza, nè segnali di una morte traumatica. Solamente un livido alla testa, risultato, secondo il racconto del figlio, di una caduta dal letto nella notte. "Erano da poco passate le due quando è caduta dal letto", ha raccontato agli agenti del commissariato San Basilio. "L'ho aiutata a rimettersi a dormire e poi mi sono addormentato anche io". Questa mattina, non vedendo svegliarsi l'anziana, l'uomo si è preoccupato ed ha visto che di fatto era morta.

La versione, come da prassi, è al vaglio della polizia. Anche per questo il figlio della donna è stato portato in commissariato per essere ascoltato. Sul corpo è stata disposta l'autopsia. La scientifica ha effettuato i rilievi in tutto l'appartamento.