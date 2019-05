Cadavere sotto a Ponte Sisto: la donna potrebbe essere caduta dal parapetto

Potrebbe essere precipitata dal parapetto di Ponte Sisto la donna di 37 anni trovata cadavere sotto il ponte pedonale che collega Trastevere a Campo de' Fiori. Nata in Tunisia il 7 febbraio del 1982, la vittima era in Italia con un regolare permesso di soggiorno permanente. La macabra scoperta del corpo privo di vita di I.C., queste le iniziali della 37enne, da parte di una passante alle 10:20 di giovedì 2 maggio sulla banchina del Tevere, lato lungotevere dei Vallati.

A tingere di giallo il rinvenimento del cadavere della donna due aspetti: la data della morte, risalente secondo un primo esame del medico legale a qualche giorno fa, ma soprattutto la presenza di lividi ed ecchimosi sul volto e sul corpo della donna. Seppur con il viso tumefatto, secondo i primi riscontri non sarebbero comunque presenti evidenti segni di violenza sul corpo della donna, aspetto che farebbe propendere gli investigatori per la caduta accidentale per diversi metri dal parapetto di Ponte Sisto.

La donna, regolare sul territorio italiano, aveva un contratto di lavoro a tempo indeterminato e sul suo conto si stanno svolgendo i riscontri del caso. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Reparto Volanti. Allertata la Squadra Mobile della Questura di Roma, al momento le indagini sono affidate al commissariato Trevi. Sul posto anche la Polizia Scientifica.

Terminati gli accertamenti del medico legale la salma della 37enne è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Disposta l'autopsia. Resta da chiarire se la donna si sia lanciata dal ponte volontariamente, se sia caduta accidentalmente o se sia stata spinta dal parapetto. Così come resta da comprendere se le tumefazioni siano ascrivibili ad altro o all'impatto rovinoso sulla banchina del Tevere dopo un volo di diversi metri. Al momento la polizia, pur propendendo per l'incidente, non esclude comunque nessuna ipotesi investigativa.