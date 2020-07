Ostia: trovata morta in strada dopo essere precipitata dal terzo piano

Tragedia ad Ostia dove una donna è stata trovata morta in strada. La chiamata ai soccorritori intorno alle 12:00 di stamattina da parte di diversi passanti per una anziana signora priva di vita sul marciapiede.

Allertati i soccorsi in via delle Azzorre è intervenuto il personale del 118 e gli agenti del Commissariato Lido di polizia che nulla hanno potuto se non constatare la morte dell'anziana signora.

Secondo i primi accertamenti la donna sarebbe deceduta dopo essere precipitata dal balcone del suo appartamento al terzo piano. Da accertare le cause, fra le ipotesi gli investigatori non escludono quella del gesto volontario.