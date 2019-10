Incendio al Pigneto: donna si getta dal sesto piano, morta una 64enne

Notte tragica al Pigneto dove è prima divampato un incendio ed è poi morta una donna. E' accaduto in via L'Aquila, a perdere la vita una 64enne che si è gettata dall'appartamento del sesto piano dove stava divampando il rogo.

La tragedia si è consumata poco dopo l'1:00 della notte fra il 14 ed il 15 ottobre nel quartiere della movida del V Municipio. Allertati per un incendio in una palazzina di sette piani sul posto sono intervenuti la polizia ed i vigili del fuoco.

Arrivati in via L'Aquila, gli agenti delle volanti, dei commissariati San Lorenzo e Porta Pia ed i vigili del fuoco con una autobotte, il carro autoprotettori ed una autoscala hanno cominciato l'opera di spegnimento evitando il progapagarsi delle fiamme in altri locali. Evacuati temporaneamente i residenti dello stabile, gli abitanti sono potuti rientrare nelle loro abitazioni una volta domate le fiamme.

Spento l'incendio la macabra scoperta del corpo privo di vita della donna nella chiostrina del palazzo. Accertato il decesso della donna, la salma della 64enne è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Secondo gli inquirenti la donna avrebbe prima appiccato l'incendio e poi si sarebbe suidicata. Intenzioni che troverebbero conferma dal fatto che gli agenti hanno trovato la porta di casa bloccata dall'interno con una sedia.