Non risponde al telefono, la figlia chiama i carabinieri e trova la madre morta in casa

Tragedia in Centro a Roma dove una donna italiana di 50 anni è stata trovata priva di vita nel suo appartamento. Siamo in via della Purificazione, a due passi da piazza Barberini. Ad allertare le forze dell'ordine è stata la figlia della 50enne, preoccupata del fatto che la madre non rispondesse al telefono. Chiamati i soccorritori sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri della Stazione Roma Vittorio Veneto che hanno poi trovato la signora priva di vita nella cucina della sua abitazione.

Donna morte in casa in via della Purificazione

In particolare il tragico rinvenimento è stato fatto nelle prime ore del pomeriggio di mercoledì 6 dicembre. Rinvenuto il cadavere privo di vita della 50enne, sul posto è quindi arrivato anche il medico legale. Secondo i primi accertamenti sul corpo privo di vita della donna non sarebbero stati trovati evidenti segni di violenza. Sul cadavere della donna era presente una ferita alla testa, presumibilmente dovuta ad una caduta rovinosa sul pavimento della cucina della casa di via della Purificazione.

Disposta l'autopsia

La salma della donna è stata quindi messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria che ha disposto l'esame autoptico sul corpo della 50enne al fine di accertare le cause del decesso. Fra le ipotesi quella di un malore o di una caduta accidentale in casa che ne potrebbe aver determinato la morte. I carabinieri della Compagnia Roma Centro, che indagano sull'accaduto, in attesa dell'esito dell'autopsia, non escludono nessuna ipotesi investigativa.