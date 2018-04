Tragedia nel parco: fa jogging e scopre corpo di donna carbonizzato a Tre Fontane

"Stava ancora bruciando". Questa la macabra testimonianza di un uomo che, correndo nel parco delle Tre Fontane all'Eur, oggi 20 aprile ha notato il corpo carbonizzato di una donna. Immediata la chiamata al Numero Unico per le Emergenze. E' successo intorno alle 7:30 circa.

Sul posto la Squadra Mobile della Polizia, il reparto Volanti e la squadra della Scientifica. Per la donna non c'è stato nulla da fare. Il testimone che stava facendo jogging ha riferito agli agenti che il corpo stava ancora bruciando quando lo aveva visto sul lato di viale Aldo Ballarin. Al momento ogni ipotesi è aperta. Ancora non sono stati ritrovati documenti della vittima. Accanto al cadavere non è stato rinvenuto alcun contenitore con liquido infiammabile.