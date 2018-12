"Mamma ha avuto un malore", interviene il 118 e trova la donna morta

"Mamma ha avuto un malore, correte". Questa la telefonata disperata con la quale una figlia ha richiesto l'intervento dell'ambulanza del 118. Arrivato sul posto il personale medico ha poi fatto la tragica scoperta, trovando la donna già priva di vita.

I fatti si sono verificati intorno alle 3:30 della notte del 20 dicembre in un appartamento in zona Borgo Pio, a due passi dalla Città del Vaticano. La vittima è una donna italiana classe 1924. Secondo quanto riferito dalla figlia, la 94enne ha avuto un malore mentre si trovava nel letto. L'anziana ha quindi provato ad alzarsi ma è caduta in terra, poi la chiamata ai soccorritori.

Intervenuta sul posto l'ambulanza, una volta constatato il decesso della signora, è quindi stata allertata la polizia. Intervenuti sul posto gli agenti del commissariato Borgo, assieme agli investigatori della Squadra Mobile, hanno raccolto la testimonianza della figlia ancora sotto choc. "È caduta in terra - ha riferito agli investigatori - ho provato a rialzarla ma non ci sono riuscita. Poi ho chiamato il 118".

Accertato il decesso dell'anziana signora, la salma della 94enne è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Disposta l'autopsia per accertare le cause del decesso. Secondo i primi accertamenti sul corpo della donna non sarebbero stati trovati segni di violenza, con i lividi compatibili con una caduta.