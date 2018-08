Giallo a Balduina, donna investita più volte e ridotta in fin di vita

Una donna in gravi condizioni in ospedale ed un'auto data alle fiamme. Questi gli elementi a partire dai quali gli investigatori stanno cercando di fare luce su quanto accaduto ieri sera alla Balduina. Un vero e proprio giallo che ha cominciato a materializzarsi intorno alle 21:00 di giovedì 30 agosto. Qui, in via Cesare de Fabritiis un'auto ha investito più volte una 70enne schiacciandola contro la serranda di un garage, poi la fuga.

Donna investita in via de Fabritiis

Una serata di caos con i residenti allarmati dalle urla della donna e dal rumore dell'auto che impattava contro la saracinesca. Lasciata l'anziana gravemente ferita in strada la vettura, una Opel Astra, si è quindi allontanata a tutta velocità. Allertata la centrale operativa del 112 sul posto sono intervenuti i carabinieri e l'ambulanza del 118 che ha trasportato la 70enne al Policlinico Universitario Agostino Gemelli in gravi condizioni.

Auto data alle fiamme poco distante

Negli stessi momenti in cui militari e soccorritori arrivavano in via de Fabritiis è poi divamapato un incendio poco distante, alla fine di una strada chiusa da una sbarra in direzione via Valle Aurelia. Giunti sul posto i carabinieri hanno quindi trovato l'Opel Astra che poco prima aveva investito la donna avvolta in una palla di fuoco. Sul luogo dell'incendio sono quindi intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme.

Giallo a Balduina

Svolti accertamenti sulla vettura data alle fiamme la stessa è risultata rubata. Residente nella stessa via De Fabritiis la 70enne è stata sottoposta nella notte ad un intervento per ridurre le fratture causategli dall'investimento, in particolar modo al bacino. Impossibilitata a parlare con gli investigatori sul caso indagano i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trionfale. Un vero e proprio giallo, un tentato omicidio in relazione al quale i Militari dell'Arma non escludono nessuna ipotesi. Ascoltati i testimoni gli accertamenti sono al momento a 360 gradi.