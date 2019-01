Metro A: attraversa i binari e viene urtata da treno in corsa, così si è salvata una donna

Tragedia sfiorata a Roma dove una donna di 35 anni, alle 23:30 circa del 25 gennaio, è stata "urtata" da un treno della Metro A. Ad intervenire immediatamente sul posto i Vigili del Fuoco, con il carro sollevamento, ed il personale medico, insieme ai dipendenti Atac che hanno dato l'allarme dalla stazione Numidio Quadrato.

L'incidente sulla linea A è avvenuto con il treno che marciava in direzione Battistini. Il personale dei Vigili del Fuoco ha così provveduto a soccorrere la persona, una 35enne italiana, e posizionarla sulla barella spinale per poi affidarla alle cure mediche del 118 che l'ha trasporta in ospedale in codice giallo. Durante l'intervento, la linea della Metro è stata sospesa fino al termine dell'intervento.

Secondo quanto è emerso dai rilievi della Polizia, accorsa sul luogo dell'incidente, la donna stava attraversando i binari quando un treno è sopraggiunto. Per mettersi in salvo, quindi, ha trovato riparo tra il convoglio e la zona laterale dei binari stessi. Ferita, e sotto choc, è stata quindi soccorsa. Da capire il perché abbia superato la linea gialla di sicurezza.

#info #atac - METRO A: prestato soccorso a persona sui binari alla stazione di numidio quadrato, servizio in corso di normalizzazione #Roma https://t.co/hlwibjNQf6 — infoatac (@InfoAtac) 25 gennaio 2019

Tre anni fa un episodio simile sempre a Numidio Quadrato. Lo scorso 8 gennaio alla stazione Tiburtina di Roma, una donna rimase incastrata con una gamba tra la banchina e il convoglio metro. Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco con il carro sollevamento. Il personale prontamente intervenuto ha liberato la gamba della donna, affidandola al personale medico. E' stata poi trasportata all'ospedale Vannini in codice rosso non in pericolo di vita.