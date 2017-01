"Mia moglie sta per partorire", donna incinta scortata all'ospedale dai carabinieri

Una corsa contro il tempo per raggiungere l'ospedale. Da Mazzano Romano al San Pietro di Roma. E' successo ieri 2 gennaio quando i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile di Bracciano hanno aiutato una donna 38enne a partorire la sua bambina.

I militari, in pattuglia per un normale servizio di controllo del territorio, sono stati fermati in via Mazzanese da un uomo di 38 anni apparso fin da subito agitato: "Aiutatemi, mia moglie sta per partorire. Le si sono rotto le acque".

Immediato è scattato l'intervento dei Carabinieri che hanno messo in sicurezza la donna scortandola fino all'ospedale San Pietro di Roma. Alle 13:30 di ieri, la 38enne ha così dato alla luce la sua bambina.