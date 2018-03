Albero cade in Pineta e ferisce una donna, grave una 41enne schiacciata dalla pianta

E' rimasta schiacciata sotto l'albero che gli è caduto addosso mentre era seduta su una panchina. A rimanere gravemente ferita una donna di 41 anni, investita da un pino marittimo crollato all'interno della Pineta Comunale, a Guidonia centro. Il cedimento intorno alle 15:00 di venerdì 23 marzo, con la pianta ad alto fusto che ha ferito anche un ragazzo diversamente abile su una sedia a rotelle, accompagnato dalla donna nell'area verde di viale Roma. Il 20enne, colpito dai rami dell'albero, è rimasto lievemente ferito per poi essere accompagnato all'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli dall'ambulanza del 118.

Albero cade in pineta a Guidonia

Rimasta incastrata sotto il fusto dell'albero, le condizioni della 41enne sono apparse da subito gravi. Per estrarla da sotto la pianta dove è rimasta schiacciata è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco della caserma di Villa Adriana. In una lotta contro il tempo i pompieri della squadra 18A hanno liberato la donna, poi accompagnata d'urgenza con l'eliambulanza in un ospedale romano. Secondo quanto si apprende le sue condizioni sarebbero gravi ma non rischierebbe la vita.

Donna ferita da un albero caduto in Pineta

A favorire la caduta della pianta il forte vento che nella giornata di oggi ha sferzato la città di Guidonia. Il pino marittimo, crollando ha portato con sé un algtro albero, caduto sempre nell'area della Pineta Comunale del Comune della provincia nord est della Capitale. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche gli agenti della polizia municipale di Guidonia ed i carabinieri della Tenenza di largo Centroni. Per ragioni di sicurezza la pineta comunale è stata transennata ed interdetta al pubblico.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...