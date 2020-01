Paura a Campo de' Fiori: cadono pezzi di cornicione da un palazzo, ferita una donna

E' stata colpita alla testa da alcuni pezzi di cornicione caduti da un palazzo. E' accaduto poco dopo le 15:00 di venerdì 10 gennaio a Campo de' Fiori, in Centro, dove una donna di 32 anni è stata poi trasportata in ospedale. Il cedimento in via di Sant'Eligio, angolo via Giulia.

In particolare la donna, che passava sulla strada a piedi, è stata colpita alla testa. Allertati i soccorsi la 32enne è stata trasportata con un trauma cranico all'ospedale Fatebenefratelli dall'ambulanza del 118 in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del I Gruppo Trevi della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno interdetto l'area dove è avvenuto il cedimento.

Richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per le verifiche tecniche di competenza, i 'caschi bianchi' hanno provveduto a circoscrivere l'area per la messa in sicurezza, facendo spostare alcuni veicoli parcheggiati in prossimità della zona interessata