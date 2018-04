Ponte Galeria: dà in escandescenza e ferisce carabiniere con un coltello

E' stata fermata dai Carabinieri e denunciata per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Attimi di tensione a Ponte Galeria quando una donna ha dato in escandescenze manifestando instabilità mentale. I Carabinieri hanno inutilmente provato a calmare la donna ricorrendo alla procedura del Trattamento Sanitario Obbligatorio.

Mentre i militari coadiuvavano il personale sanitario per far salire in ambulanza la donna, quest'ultima ha improvvisamente estratto dalla borsa un coltello che ha procurato una ferita alla mano di un Carabiniere. La donna, ricoverata per le cure del caso presso l'ospedale Sant'Eugenio di Roma, è stata denunciata per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale mentre il Carabiniere è dovuto ricorrere alle cure mediche.