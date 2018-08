Si perde durante una escursione in montagna: ore d'ansia per una donna di 70 anni

L'hanno ritrovata in stato confusionale ma in buone condizioni fisiche. Terminano e lieto fine le ricerche da parte dei vigili del fuoco di una donna di 70 anni, 'sparita' questa mattina a Campaegli, nel Comune di Cervara di Roma. L'anziana si trovava insieme al marito per una escursione.

Donna si perde durante una escursione a Campaegli

Allertati i soccorritori il Comando dei pompieri di Roma ha attivato tutte le procedure previste dal dispositivo di soccorso, impiegando il Nucleo SAF e TAS, oltre la squadra dei vigili del fuoco competente per territorio. Dopo alcune ore di ricerca la 70enne è stato poi trovata ed ha potuto riabbracciare il coniuge.