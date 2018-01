Paura all'Aurelio: donna entra in pasticceria armata di coltello

E' scesa da casa impugnando un grosso coltello da cucina, quindi è entrata in una pasticceria ed ha cominciato ad inveire contro due cittadini stranieri che lavorano all'interno del laboratorio di dolciumi. Gli attimi di paura sono stati vissuti nella tarda mattinata di oggi 12 gennaio nella zona dell'Aurelio.

Armata di coltello in pasticceria

Da accertare i reali motivi della lite fra i due uomini e la donna, una cittadina originaria della Tunisia. A bloccarla gli agenti del Reparto Mobile in transito davanti alla pasticceria. Gli agenti, una volta notata una donna entrare con in coltello in una pasticceria si sono fermati e l'hanno disarmata.

Denunciata per resistenza e minacce

Sequestrato il coltello, con una lama lunga 20 centimetri, la donna è stata quindi accompagnata ed identificata al commissariato Aurelio di polizia dove è stata poi denunciata per minacce e resistenza. Da accertare le cause del gesto. Indagini in corso.