Precipita dalle scale del centro commerciale: grave una 45enne

La segnalazione alla sala operativa delle forze dell'ordine indicava "donna precipitata dal terzo piano". Siamo al centro commerciale Euroma2 nella zona dell'Eur. A rimanere gravemente ferita dopo un volo di diversi metri dalle scale esterne della galleria commerciale una donna romana di 45 anni. E' accaduto poco dopo le 16:00 di ieri 12 aprile dalla parte dell'area di ingresso di carico e scarico merce.

Donna precipitata da Euroma2

Arrivati sul posto gli agenti di polizia del commissariato Esposizione ed i carabinieri della Stazione Torrino Nord hanno trovato la donna precipitata dalle scale in condizioni gravi. Affidata alla cure del personale del 118 la 45enne è stata accompagnata d'urgenza all'ospedale San Camillo in codice rosso. E' grave ma non sembrerebbe essere in pericolo di vita. Impossibilitati ad ascoltare la donna, sul caso indaga la polizia. Resta da accertare se la caduta sia stata accidentale o un gesto volontario.