Cade dall'attico di un palazzo e finisce sulla tettoia del primo piano, è grave

Una donna di 70 anni è ricoverata in gravi condizioni dopo essere caduta dal quinto piano di un palazzo. E' successo oggi, 10 aprile, alle 10:30 in via Carlo Pascal 5 in zona Valle Aurelia. Ad accorgersi del fatto un vicino di casa che ha allertato il Numero Unico per le Emergenze. Sul posto la Polizia ed i Vigili del Fuoco del comando di Roma.

Grave un'anziana caduta dal 5° piano a Valle Aurelia

La donna caduta dall'attico del palazzo è finita sulla tettoia del sottostante primo piano. I pompieri l'hanno recuperata con la scala in dotazione e consegnata ai sanitari del 118. L'anziana è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Ancora da chiarire l'esatta dinamica.

La ricostruzione dei fatti

La badante della donna, ascoltata dagli agenti, ha riferito di non essersi accorta di nulla. Il vicino di casa che allertato i soccorsi, invece, ha parlato di un gesto volontario. Secondo una prima ricostruzione, tuttavia, sembrerebbe che la donna stesse pulendo la veranda del terrazzo per poi perdere l'equilibrio e cadere giù. Una caduta accidentale quindi. La Polizia che indaga sulla vicenda non esclude nessuna ipotesi al momento.