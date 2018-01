Donna cade nel pentolone d'acqua bollente: è in coma

Incidente domestico a Velletri dove una donna è caduta su un pentolone di acqua bollente riportando delle gravi ustioni. E' accaduto lo scorso martedì mattina. La donna stava spennando dei polli nella sua casa di campagna nel territorio dei Castelli Romani quando è inciampata cadendo in un paiolo dove bolliva dell'acqua.

Donna cade nel pentolone di acqua bollente

Allertati i soccorritori da parte dei familiari, le condizioni di salute della donna sono apparse da subito gravi tanto da richiedere l'intervento dell'eliambulaza che l'ha trasportata d'urgenza all'ospedale Sant'Eugenio con ustioni di secondo grado su buona parte del corpo. La donna si trova ora in coma farmacologico. Sul posto per accertare l'accaduto e permettere le operazioni di intervento dell'elisoccorso la polizia municipale di Velletri.