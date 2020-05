Si barrica in casa con la figlia per non far rientrare il marito ubriaco, era sparito da giorni

Ubriaco era andato via da casa dopo l’ennesimo litigio con la moglie, ed ubriaco voleva rientrare nell’appartamento con intenti tutt’altro che gentili. E’ accaduto all’Esquilino dove i carabinieri della Stazione Roma piazza Dante hanno arrestato un 50enne romano, con precedenti, con le accuse di maltrattamenti in famiglia.

I militari, la scorsa notte, sono intervenuti in via Giolitti, presso l’abitazione di una donna, che aveva segnalato la presenza del marito ubriaco e con intenti violenti. L’uomo in effetti si era allontanato dall’abitazione familiare già da alcuni giorni, a seguito dell’ennesimo litigio con la moglie.

In preda ai fumi dell’alcol e con toni minacciosi pretendeva di fare rientro a casa ma, non avendo ricevuto una risposta positiva dalla moglie l’uomo aveva iniziato a colpire ripetutamente la porta di ingresso con calci e pugni.

I Carabinieri hanno bloccato l’uomo ancora in stato di agitazione, ed hanno prestato i primi soccorsi alla donna, che nel frattempo si era barricata in casa con la figlia minorenne. Successivamente è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli e dimessa con alcuni giorni di prognosi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’arrestato è stato portato in carcere a Regina Coeli, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.