Trastevere, picchia e minaccia la compagna con una katana: in manette 51enne

Il suo compagno la aggrediva tra le mura di casa, minacciandola anche con armi da taglio. Quarantasette anni, di origini brasiliane, una donna è rimasta vittima di reiterate violenze domestiche da parte di un 51enne romano. A fermarlo ieri sera sono stati i Carabinieri che lo hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, violenza privata e minaccia aggravata.

I militari a seguito di una segnalazione giunta al numero di emergenza 112, sono intervenuti in via della Luce, in zona Trastevere, presso l’abitazione dell’uomo, poiché alcuni residenti avevano segnalato una lite in atto.

Al loro arrivo, i militari hanno bloccato il 51enne mentre, sotto l’effetto di alcol, era ancora intento ad aggredire la convivente. Dopo averlo bloccato e ammanettato, hanno soccorso la vittima che è stata trasportata con un’ambulanza presso il pronto soccorso dell’Ospedale Fatebenefratelli, dove è stata medicata per un trauma alla spalla e al polso sinistro.

La donna ha riferito ai militari che l’uomo l’aveva aggredita per futili motivi e anche minacciata con una spada, tipo Katana, che è stata sequestrata, e l’aveva anche chiusa all’interno di una stanza dell’appartamento. Dalle indagine è emerso anche che in passato l’uomo si era reso responsabile di analoghi fatti.

Ben altre quattro volte la donna era finita in ospedale, l’ultima in ordine di tempo risale a soli 10 giorni fa, sporgendo denuncia solo due volte. Alla luce di quanto accaduto e ricostruito dai militari e a seguito della ennesima denuncia presentata dalla donna, l’uomo è stato arrestato e portato presso il carcere di Regina Coeli, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.