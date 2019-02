Acilia: donna aggredita in strada, passante la colpisce con un pugno

E' stata colpita con un pugno in faccia da un uomo con la barba e uno zaino. Vittima una donna è stata aggredita in piazza San Leonardo da Porto Maurizio, mercoledì alle 15:45, Acilia.

La donna stava camminando quando, all'improvviso, ha ricevuto incontrato lo sconosciuto che l'ha colpita con un pugno. Quindi la fuga. Secondo quanto riferito non c'è stato nessun tentativo di rapina. La donna, ricoverata in codice giallo all'ospedale Grassi di Ostia, ha raccontato agli agenti del Commissariato del Lido che non conosceva il suo aggressore.