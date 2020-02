Sei coltellate allo stomaco contro la 'rivale' in amore, ferita una 28enne

Sei coltellate in pieno stomaco per 'punire la rivale in amore'. Per questo motivo, al termine di serrate indagini, i Carabinieri della Stazione di Campagnano di Roma hanno arrestato una donna incensurata di 36 anni, del posto con l’accusa di tentato omicidio, con l’aggravante della premeditazione.

Nel primo pomeriggio di martedì verso le 14.00 circa, al Pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea di Roma è stata accompagnata da una conoscente, una ragazza di 28 anni, commerciante di Mazzano Romano, con ferite da arma da taglio all’addome.

I Carabinieri, informati dai sanitari del Pronto Soccorso circa l’aggressione subita dalla ragazza, fortunatamente non in pericolo di vita, hanno avviato immediatamente le indagini.

In poco tempo i militari hanno accertato che, la ragazza mentre si trovava presso la sua attività commerciale, era stata aggredita con un coltello dalla 36enne, al termine di una accesa discussione scaturita per motivi passionali.

I militari, dopo aver ascoltato la versione della vittima e sentito i testimoni, hanno identificato e rintracciato l’autrice dell’aggressione presso la propria abitazione, e rinvenuto anche l’arma del delitto, in prossimità dell’esercizio commerciale della vittima, ancora sporca di sangue.

Al termine degli accertamenti la donna è stata arrestata ed accompagnata presso il carcere di Roma Rebibbia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.