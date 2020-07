Via Candoni: accoltellata al collo nella baraccopoli, grave 47enne

E' in condizioni gravi in ospedale dopo essere stata ferita al collo con una coltellata all'interno della baraccopoli. Vittima una donna di 47 anni, aggredita all'interno del campo di via Luigi Candoni, alla Muratella.

La chiamata ai soccorritori giovedì 2 luglio. Intervenute sul posto le volanti di polizia, la 47enne è stata affidata alle cure dell'ambulanza del 118 che l'ha trasportata in condizioni gravi, ma sembrerebbe non in pericolo di vita, all'ospedale San Camillo.

Prima di essere trasportata al nosocomio della circonvallazione Gianicolense la 47enne ha riferito agli investigatori di essere stata accoltellata dopo un tentativo di rapina. Accertamenti in corso da parte degli agenti del Commissariato San Paolo di Polizia, che al momento mantengono il massimo riserbo proseguendo le indagini per ricostruire l'accaduto.

Proprio nella giornata di giovedì il senatore e leader della Lega, Matteo Salvini, aveva fatto visita nella rimessa Atac confinante con l'insediamento di via Candoni (qui il video), dove da tempo i dipendenti accusano i rom di incendi ai mezzi e gesti violenti nei confronti del personale.