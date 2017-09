Chikungunya, donazioni del sangue: tutto quello che c'è da sapere

I casi di contagio da Chikungunya, il virus trasmesso dalla zanzara tigre, hanno portato dai primi di settembre alla sospensione delle donazioni del sangue nelle aree a rischio. Nella Regione Lazio lo stop riguarda il territorio dell’ASL RM 2 e Comune di Anzio, ma con delle differenze a seconda del tipo di donazione.

Il vademecum

Chi può donare globuli rossi? Chi non è residente nelle zone affette e non vi ha soggiornato, chi non è residente nelle aree affette e vi ha soggiornato (il Servizio Trasfusionale applicherà la quarantena di cinque giorni).

Chi può donare invece plasma e/o piastrine? Chi è residente nelle aree affette, chi non è residente nelle aree affette e vi ha soggiornato (il Servizio Trasfusionale, in entrambe i casi, "inattiverà" le unità donate o invierà il plasma all’industria).

L'appello

L'appello degli enti locali e delle associazione, ultima la Croce Rossa. "Continuiamo a sollecitare i cittadini romani che possono donare e che sono esclusi dalle zone interessate della ASLRM2 e di Anzio, a farlo in questi giorni" dichiara in una nota la presidente Debora Diodati. "E' importante continuare a donare, sia da parte dei donatori abituali che di chi comprende la necessità di dare un aiuto in queste ore".

"Negli ultimi giorni la CRI romana ha raccolto circa 73 sacche di sangue intero e sono stati allertati tutti i Comitati CRI di Roma e provincia per organizzare raccolte straordinarie - conclude la nota - le prossime in programma sono il 24 settembre a Fonte Nuova e il 30 settembre a Formello. Intanto continua ad essere attivo il numero della Sala Operativa CRI allo 06.5510 per chiunque voglia informazioni sulla donazione del sangue e raccolte sono organizzate anche presso la Sala Donazione Sangue di Via B. Ramazzini 15".

"Da inizio emergenza, messe a disposizione dalle regioni 1.535 sacche di sangue. Grazie a istituzioni e volontari". Lo annuncia con un tweet il Centro nazionale sangue, in merito alla raccolta di sangue avviata dopo il blocco delle donazioni a Roma a seguito dell'emergenza per i casi di Chikungunya. Le sacche, precisa, provengono da Calabria, Molise, Emilia Romagna, Sicilia, Liguria, Lombardia, Marche, provincia autonoma di trento, Veneto, Toscana, Valle d'Aosta, Umbria e Puglia.