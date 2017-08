Prete scomparso al Tuscolano, i parrocchiani: "Aiutateci a trovarlo. Diffondete l'appello"

Il Tuscolano in ansia per don Gigi Maresu. Il religioro di sessant'anni è scomparso da domenica mattina dalla casa di riposo per salesiani di Santa Maria Ausiliatrice tra le 8.30 e le 9 era entrato come di consueto all'interno della chiesa ma poi non ha fatto più ritorno nella sua stanza.

L'ultima volta che è stato visto aveva una t shirt bianca con immagine del Colosseo di colore nero. "E' malato di Alzheimer, ha problemi di memoria. - raccontano i parrocchiani che hanno lanciato un appello su Facebook - chi lo vede chiami subito il 112 o la parrocchia perché avrà senz'altro bisogno di aiuto".



La denuncia di scomparsa è stata formalizzata al comando dei carabinieri. Don Gigi Maresu si è allontanato senza avere con se' soldi, telefonino e documenti. Chiunque abbia informazioni può scrivere a RomaToday a: romatoday@citynews.it.